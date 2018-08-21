Верховный Суд отказался рассматривать иск НАБУ на решение КДКП по Холодницкому
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Верховный Суд отказал НАБУ в рассмотрении иска на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров вынести выговор заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
“Отказано в открытии производства”, — сказали в суде.
В пресс-службе Верховного Суда в Facebook пояснили, что “в судебном порядке подлежат обжалованию те решения КДКП, которые принято по результатам дисциплинарного производства, и право на такое обжалование имеет только прокурор как субъект этого дисциплинарного производства, деятельность которого оспаривается”.
“Суд отметил, что в понимании норм Закона № 1697-VII жалобщик (НАБУ) в случае несогласия с решением КДКП, принятым по результатам рассмотрения его жалобы, может при наличии разрешения КДКП обжаловать такое решение только к Высшему совету правосудия. Из этого следует вывод, что НАБУ как лицо, подавшее жалобу в КДКП, не имеет права на обжалование решения, принятого КДКП по результатам рассмотрения такой жалобы. Такое решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой Палате Верховного Суда”, — добавили в ВС.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обжаловало решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая решила объявить заместителю Генерального прокурора — руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор за совершение дисциплинарного проступка.
Как сообщал УНН, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.
После этого решение директор НАБУ Артем Сытник заявил, что будет обжаловать такое решение КДКП.
Напомним, Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Артем Сытник обратились к КДКП с дисциплинарными жалобами, в которых просили уволить руководителя САП Назара Холодницкого.