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Верховный Суд отказался рассматривать иск НАБУ на решение КДКП по Холодницкому

Киев • УНН

 • 10230 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Верховный Суд отказал НАБУ в рассмотрении иска на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров вынести выговор заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

Верховный Суд отказался рассматривать иск НАБУ на решение КДКП по Холодницкому

“Отказано в открытии производства”, — сказали в суде.

В пресс-службе Верховного Суда в Facebook пояснили, что “в судебном порядке подлежат обжалованию те решения КДКП, которые принято по результатам дисциплинарного производства, и право на такое обжалование имеет только прокурор как субъект этого дисциплинарного производства, деятельность которого оспаривается”.

“Суд отметил, что в понимании норм Закона № 1697-VII жалобщик (НАБУ) в случае несогласия с решением КДКП, принятым по результатам рассмотрения его жалобы, может при наличии разрешения КДКП обжаловать такое решение только к Высшему совету правосудия. Из этого следует вывод, что НАБУ как лицо, подавшее жалобу в КДКП, не имеет права на обжалование решения, принятого КДКП по результатам рассмотрения такой жалобы. Такое решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой Палате Верховного Суда”, — добавили в ВС.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обжаловало решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая решила объявить заместителю Генерального прокурора — руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор за совершение дисциплинарного проступка.

Как сообщал УНН, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.

После этого решение директор НАБУ Артем Сытник заявил, что будет обжаловать такое решение КДКП.

Напомним, Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Артем Сытник обратились к КДКП с дисциплинарными жалобами, в которых просили уволить руководителя САП Назара Холодницкого.

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