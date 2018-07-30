ВС не удовлетворил ходатайство защиты Януковича об изменении подсудности дела
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Верховный Суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении подсудности в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом УНН сообщили в управлении информационной и коммуникационной деятельности Верховного Суда.
"Отказано (в удовлетворении ходатайства адвокатов Януковича об изменении подсудности по делу о госизмене - ред.)", - сказали в ВС.
По информации суда, защита в своем ходатайстве просила перенести рассмотрение дела из Оболонского районного суда Киева в любой другой столичный суд.
Напомним, сегодня Оболонский районный суд Киева не смог перейти к стадии прений по делу о госизмене Януковича, поскольку защитники находились на заседании Верховного суда по рассмотрению дела по подсудности производства.
28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.