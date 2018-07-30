ВС не задовольнив клопотання захисту Януковича про зміну підсудності справи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Верховний Суд не задовольнив клопотання захисту про зміну підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомили УНН в управлінні інформаційної та комунікаційної діяльності Верховного Суду.
"Відмовлено (у задоволенні клопотання адвокатів Януковича про зміну підсудності у справі про держзраду – ред.)", - сказали у ВС.
За інформацією суду, захист у своєму клопотанні просив перенести розгляд справи з Оболонського районного суду Києва до будь-якого іншого столичного суду.
Нагадаємо, сьогодні Оболонський районний суд Києва не зміг перейти до стадії дебатів у справі про держзраду Януковича, оскільки захисники перебували на засіданні Верховного Суду з розгляду справи щодо підсудності провадження.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.