ВРУ проведет час вопросов к правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Верховной Раде Украины состоится час вопросов к правительству. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
"В пятницу, 15 марта, согласно повестке дня, пленарное заседание Верховной Рады начнется с "часа вопросов к правительству", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальше планируется объявление депутатских запросов.
Также, согласно повестке дня, депутаты продолжат рассмотрение Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Как сообщал УНН, в течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к языковому закону.