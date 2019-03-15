ВРУ проведет час вопросов к правительству

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80204 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 179136 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143420 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207600 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252947 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213461 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246347 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208281 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488040 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241366 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.3м/с
84%
Популярные новости

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14850 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13887 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13226 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13299 просмотра

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: контрмеры на 28 миллиардов долларов

6 апреля, 17:42 • 11745 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265238 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241499 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326970 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488039 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579547 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33053 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207599 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79452 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75938 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81471 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ВРУ проведет час вопросов к правительству

Киев • УНН

 • 10825 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Верховной Раде Украины состоится час вопросов к правительству. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

ВРУ проведет час вопросов к правительству

"В пятницу, 15 марта, согласно повестке дня, пленарное заседание Верховной Рады начнется с "часа вопросов к правительству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальше планируется объявление депутатских запросов.

Также, согласно повестке дня, депутаты продолжат рассмотрение Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как сообщал УНН, в течение 12-14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к языковому закону.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.62
Bitcoin
$79,145.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,596.68