ВРУ проведе годину запитань до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Верховній Раді України відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
"У п’ятницю, 15 березня, згідно з порядком денним, пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться з "години запитань до Уряду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що далі планується оголошення депутатських запитів.
Також, згідно з порядком денним, депутати продовжать розгляд Закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
Як повідомляв УНН, впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до мовного закону.