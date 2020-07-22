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4 марта, 15:53 • 114745 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119318 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

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ВСП получил почти 30 жалоб от судей или их представителей на решение Дисциплинарной палаты

Киев  •  УНН

 • 13329 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В течение первой половины этого года Высший совет правосудия получил 27 жалоб от судей или представителей судей на решение Дисциплинарной палаты по дисциплинарным делам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"За этот период (в течение первой половины этого года - ред.) в Высший совет правосудия поступило 27 жалоб от судей или представителей судей на решение Дисциплинарной палаты по дисциплинарным делам", - говорится в сообщении.

Так, по результатам рассмотрения жалоб на решения Дисциплинарным палат:

• 18 решений Дисциплинарных палат Высшим советом правосудия оставлено без изменений;

• 5 решений Дисциплинарных палат отменено частично или полностью;

• 7 жалоб на решения Дисциплинарных палат ВСП оставил без рассмотрения;

• относительно 5 решений Дисциплинарных палат ВСП принял решение об изменении.

Напомним, с начала года ВСП рассмотрел более 60 сообщений о вмешательстве в деятельность судьи.

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