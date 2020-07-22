ВРП отримала майже 30 скарг від суддів або їх представників на рішення Дисциплінарних палат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Протягом першої половини цього року Вища рада правосуддя отримала 27 скарг від суддів або представників суддів на рішення Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.
"За цей період (Протягом першої половини цього року – ред.) до Вищої ради правосуддя надійшло 27 скарг від суддів або представників суддів на рішення Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах", - йдеться в повідомленні.
Так, за результатами розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат:
• 18 рішень Дисциплінарних палат Вищою радою правосуддя залишено без змін;
• 5 рішень Дисциплінарних палат скасовано частково або повністю;
• 7 скарг на рішення Дисциплінарних палат ВРП залишила без розгляду;
• щодо 5 рішень Дисциплінарних палат ВРП ухвалила рішення про зміну.
Нагадаємо, з початку року ВРП розглянула понад 60 повідомлень про втручання в діяльність судді.