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ВРП отримала майже 30 скарг від суддів або їх представників на рішення Дисциплінарних палат

ВРП отримала майже 30 скарг від суддів або їх представників на рішення Дисциплінарних палат

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Протягом першої половини цього року Вища рада правосуддя отримала 27 скарг від суддів або представників суддів на рішення Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.

"За цей період (Протягом першої половини цього року – ред.) до Вищої ради правосуддя надійшло 27 скарг від суддів або представників суддів на рішення Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах", - йдеться в повідомленні.

Так, за результатами розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат:

• 18 рішень Дисциплінарних палат Вищою радою правосуддя залишено без змін;

• 5 рішень Дисциплінарних палат скасовано частково або повністю;

• 7 скарг на рішення Дисциплінарних палат ВРП залишила без розгляду;

• щодо 5 рішень Дисциплінарних палат ВРП ухвалила рішення про зміну.

Нагадаємо, з початку року ВРП розглянула понад 60 повідомлень про втручання в діяльність судді.

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