Врезался в АЗС и стал причиной смерти 17-летнего брата - в Киеве вынесли приговор водителю легкового автомобиля Audi
Киев • УНН
Трагедия произошла летом 2023 года. Водитель автомобиля Audi TT превысил скорость и врезался в АЗС, в результате чего погиб его брат, а сам он оказался в больнице с ожогами.
В Киеве вынесли приговор 24-летнему мужчине, который стал виновником ДТП, в результате которого погиб его 17-летний брат. Трагедия произошла в июле 2023 года, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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По данным следствия, водитель автомобиля Audi TT двигался по Броварскому проспекту в направлении улицы Строителей со скоростью 83-98 км/ч при разрешенной скорости 50 км/ч.
Но при приближении к АЗС, из-за превышения скорости он не справился с управлением авто и влетел в две колонки АЗС и машины, которые находились на заправке.
В результате аварии пассажир автомобиля Audi TT, который является младшим братом водителя, получил тяжкие телесные повреждения и через несколько дней скончался в больнице. Сам же водитель получил 60% ожогов тела.
Также во время пожара, вызванного ДТП, на АЗС было уничтожено и повреждено 7 автомобилей и сама АЗС.
Водителя Audi TT суд признал виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, с запретом на управление транспортными средствами на 2 года.
Кроме того, суд обязал водителя выплатить владельцам уничтоженных автомобилей и АЗС причиненный ущерб на общую сумму почти 25 млн гривен.
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