ДТП на трассе Одесса-Николаев с 12 погибшими: водителя Nissan отправили под арест

Задержанному из-за масштабного ДТП на трассе из Одессы в Николаев с 12 погибшими водителю автомобиля Nissan избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в среду в Николаевской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 7 июля, следственным судьей Центрального районного суда города Николаева рассмотрено ходатайство Николаевской областной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога водителю автомобиля Nissan Murano, подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 12 человек и 6 получили травмы.

Руководитель Николаевской областной прокуратуры Игорь Домущей, возглавляющий группу прокуроров в уголовном производстве, обосновал в суде позицию стороны обвинения относительно необходимости ареста подозреваемого.

В своей речи он обратился в суд по поводу применения к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, ссылаясь на риски того, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на потерпевших и свидетелей в уголовном производстве.

Сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте, а в случае избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей – определить размер залога.

По результатам судебного рассмотрения, следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому исключительную меру пресечения - содержание под стражей на 60 дней - сообщили в прокуратуре.

Напомним

4 июля этого года на трассе Николаев - Одесса произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz, грузовика Volvo и автомобиля Nissan Murano.

По данным следствия, водитель автомобиля марки Nissan Murano выехал на встречную полосу и создал аварийную ситуацию, в результате которой водитель микроавтобуса съехал на обочину, потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось и выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком.

В результате аварии погибли 12 человек, еще шестеро, среди которых 15-летняя девушка, получили травмы.

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