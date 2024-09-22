Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии периода между двумя затмениями на разные сферы жизни. Она дала прогноз для каждого знака зодиака на предстоящую неделю, отметив возможности и риски этого времени.

Наступающая неделя – уникальный период между двумя затмениями. О том, что принесет с собой этот период специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Эта неделя действительно представляет собой уникальный период между двумя затмениями, и ее энергетика может влиять на многие сферы жизни. Влияние Солнца в соединении с южным узлом, Меркурием и Черной Луной побуждает к саморефлексии и проработке прошлых ситуаций и кармических долгов. Это действительно хороший момент для работы над собой, позволяющий отпустить иллюзии и страхи, что может стать основой для важной трансформации

- рассказала астролог.

25 и 26 сентября являются срединными точками между лунным и солнечным затмениями, что делает этот период особенно важным с энергетической точки зрения.

Это время может принести неожиданные события, как на личном уровне, так и в глобальном масштабе. Энергия затмений может провоцировать изменения, трансформации и даже кризисы, которые проявятся внезапно и непредсказуемо. Меркурий, находясь в сложных аспектах с Нептуном, может вызывать рассеянность и запутанность в мыслях, что требует особой осторожности при принятии решений. Тем не менее, положительные аспекты Меркурия с Ураном и Плутоном дают возможность для важных озарений и перемен в мышлении, особенно для тех, кто занят в научной сфере или инновационных проектах

 - считает Базиленко.

Также, по словам астролога, Нептун продолжает оказывать мощное негативное влияние на водную стихию – вероятно продолжатся затопления, загрязнение воды, отравления. Кроме того, стоит опасаться инфекционных болезней.

Венера, после перехода в знак Скорпиона, может принести эмоциональные встряски в личные отношения, но также это время может быть использовано для более глубокой эмоциональной трансформации и усиления страсти в отношениях.

Марс в гармонии с Сатурном поддерживает дисциплину и структурированность, что помогает нам удержаться на плаву и справиться с возможными трудностями. Таким образом, эта неделя — период, который стоит использовать для глубокой внутренней работы, переосмысления своего прошлого и подготовки к грядущему солнечному затмению

- пояснила астролог.

Овны

Эта неделя будет наполнена напряжением, но предоставит отличные возможности для переоценки отношений с окружающими. Вы можете освободиться от негативных связей, тянувшихся годами, и укрепить отношения с дорогими людьми. Особое внимание уделите семейным делам — любые конфликты могут разрушить отношения. В деловой сфере будьте внимательны: сейчас не лучшее время для подписания важных документов или юридических вопросов.

Тельцы

Для вас эта неделя будет яркой и насыщенной. Ожидайте вдохновения и неожиданных встреч, которые могут повлиять на ваше будущее. Однако из-за энергетики затмения будьте осторожны: новые люди и ситуации могут оказать сильное влияние на вашу жизнь. Не торопитесь с переменами и уделите внимание своему здоровью.

Близнецы

Начало недели обещает трансформации и эмоциональные всплески. Хорошее время для отдыха и перезагрузки. Творческие Близнецы могут почувствовать прилив вдохновения. В личной жизни возможны страсти и встречи с бывшими партнерами, которые не принесут положительных изменений. Сосредоточьтесь на себе и своем внутреннем мире.

Раки

Неделя принесет вам много семейных забот и бытовых задач. Избегайте принятия важных решений в эмоциональные моменты, особенно в середине недели. Сейчас лучше сосредоточиться на своем внутреннем мире и наладить отношения с близкими, не подвергаясь излишним эмоциональным порывам.

Львы

Неделя будет насыщена событиями и общением, но осторожно: могут возникнуть запутанные ситуации и претензии со стороны окружающих. Избегайте авантюр и необдуманных решений. Однако, несмотря на сложности, это время принесет интересные возможности и новые идеи. Займитесь работой над собой и самооценкой, не принимая поспешных решений.

Девы

Эта неделя не подходит для финансовых вложений или крупных покупок. Будьте осторожны с предложениями, которые могут показаться авантюрными. Лучше всего использовать это время для структурирования мыслей и наведения порядка в жизни. Возможно, будут интересные встречи, особенно с людьми из прошлого.

Весы

Для вас эта неделя — период очищения. Каждое ваше решение будет влиять на будущее, поэтому следите за чистотой мыслей и поступков. Избавьтесь от всего ненужного — как в материальной, так и в духовной сфере. Очистите свою жизнь от лишнего влияния и токсичного окружения, сосредоточившись на внутренней гармонии.

Скорпионы

Эмоции могут захлестнуть вас в этом периоде, особенно касающиеся прошлого и личных обид. Постарайтесь избегать конфликтов и очистить свое сознание от негатива. Работа над собой и своим окружением будет ключевой задачей, что поможет вам поддерживать эмоциональный баланс.

Стрельцы

Отличное время для пересмотра планов и проектов. Возможно, вы получите интересные идеи, которые станут основой для дальнейшего развития. Однако не стоит принимать важные решения и начинать что-то новое — лучше подождать пару недель. Обратите внимание на отношения с друзьями, избегайте конфликтов, чтобы сохранить дружеские связи.

Козероги

На этой неделе вы почувствуете эмоциональный подъем, что поможет вам двигаться к новым карьерным вершинам. Однако будьте готовы к переменам — как к предложениям, так и к возможной утрате позиций. Лучше посвятить время самоанализу и работе над своими целями, чем зацикливаться на внешних обстоятельствах.

Водолеи

Неделя заставит задуматься о вашем духовном и интеллектуальном развитии. Возможны запутанные ситуации, связанные с документами или будущими планами. Это не лучшее время для резких перемен — лучше сосредоточиться на внутреннем анализе и постановке долгосрочных целей.

Рыбы

Эта неделя принесет вам множество вызовов, требующих быстрого реагирования. Однако спешка может привести к ошибкам. Важные вопросы, особенно касающиеся финансов, лучше отложить на будущее. Постарайтесь спокойно наблюдать за ситуацией, анализировать происходящее и готовиться к будущим действиям.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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