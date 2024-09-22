Час внутрішньої роботи та переосмислення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 - 29 вересня

Наступний тиждень - унікальний період між двома затемненнями. Про те, що принесе із собою цей період спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цей тиждень дійсно є унікальним періодом між двома затемненнями, і його енергетика може впливати на багато сфер життя. Вплив Сонця в з'єднанні з південним вузлом, Меркурієм і Чорним Місяцем спонукає до саморефлексії та опрацювання минулих ситуацій і кармічних боргів. Це дійсно гарний момент для роботи над собою, що дає змогу відпустити ілюзії та страхи, що може стати основою для важливої трансформації - розповіла астролог.

25 і 26 вересня є серединними точками між місячним і сонячним затемненнями, що робить цей період особливо важливим з енергетичного погляду.

Цей час може принести несподівані події, як на особистому рівні, так і в глобальному масштабі. Енергія затемнень може провокувати зміни, трансформації і навіть кризи, які проявляться раптово і непередбачувано. Меркурій, перебуваючи в складних аспектах із Нептуном, може спричиняти неуважність і заплутаність у думках, що вимагає особливої обережності під час ухвалення рішень. Проте позитивні аспекти Меркурія з Ураном і Плутоном дають можливість для важливих осяянь і змін у мисленні, особливо для тих, хто зайнятий у науковій сфері або інноваційних проєктах - вважає Базиленко.

Також, за словами астролога, Нептун продовжує чинити потужний негативний вплив на водну стихію - ймовірно, продовжаться затоплення, забруднення води, отруєння. Крім того, варто побоюватися інфекційних хвороб.

Венера, після переходу в знак Скорпіона, може принести емоційні потрясіння в особисті стосунки, але також цей час можна використати для глибшої емоційної трансформації і посилення пристрасті у стосунках.

Марс у гармонії із Сатурном підтримує дисципліну і структурованість, що допомагає нам утриматися на плаву і впоратися з можливими труднощами. Таким чином, цей тиждень - період, який варто використати для глибокої внутрішньої роботи, переосмислення свого минулого і підготовки до прийдешнього сонячного затемнення.. - пояснила астролог.

Овни

Цей тиждень буде наповнений напругою, але надасть чудові можливості для переоцінки стосунків з оточенням. Ви можете звільнитися від негативних зв'язків, що тягнулися роками, і зміцнити стосунки з дорогими людьми. Особливу увагу приділіть сімейним справам - будь-які конфлікти можуть зруйнувати стосунки. У діловій сфері будьте уважні: зараз не найкращий час для підписання важливих документів або юридичних питань.

Тельці

Для вас цей тиждень буде яскравим і насиченим. Очікуйте натхнення і несподіваних зустрічей, які можуть вплинути на ваше майбутнє. Однак через енергетику затемнення будьте обережні: нові люди і ситуації можуть мати сильний вплив на ваше життя. Не поспішайте зі змінами і приділіть увагу своєму здоров'ю.

Близнюки

Початок тижня обіцяє трансформації та емоційні сплески. Гарний час для відпочинку та перезавантаження. Творчі Близнюки можуть відчути прилив натхнення. В особистому житті можливі пристрасті та зустрічі з колишніми партнерами, які не принесуть позитивних змін. Зосередьтеся на собі та своєму внутрішньому світі.

Раки

Тиждень принесе вам багато сімейних турбот і побутових завдань. Уникайте прийняття важливих рішень в емоційні моменти, особливо в середині тижня. Зараз краще зосередитися на своєму внутрішньому світі та налагодити стосунки з близькими, не піддаючись зайвим емоційним поривам.

Леви

Тиждень буде насиченим подіями і спілкуванням, але обережно: можуть виникнути заплутані ситуації і претензії з боку оточуючих. Уникайте авантюр і необдуманих рішень. Однак, незважаючи на складнощі, цей час принесе цікаві можливості та нові ідеї. Займіться роботою над собою і самооцінкою, не приймаючи поспішних рішень.

Діви

Цей тиждень не підходить для фінансових вкладень або великих покупок. Будьте обережні з пропозиціями, які можуть здатися авантюрними. Найкраще використовувати цей час для структурування думок і наведення порядку в житті. Можливо, будуть цікаві зустрічі, особливо з людьми з минулого.

Ваги

Для вас цей тиждень - період очищення. Кожне ваше рішення впливатиме на майбутнє, тому стежте за чистотою думок і вчинків. Позбавтеся всього непотрібного - як у матеріальній, так і в духовній сфері. Очистіть своє життя від зайвого впливу й токсичного оточення, зосередившись на внутрішній гармонії.

Скорпіони

Емоції можуть захлеснути вас у цьому періоді, особливо ті, що стосуються минулого й особистих образ. Постарайтеся уникати конфліктів і очистити свою свідомість від негативу. Робота над собою і своїм оточенням буде ключовим завданням, що допоможе вам підтримувати емоційний баланс.

Стрільці

Чудовий час для перегляду планів і проєктів. Можливо, ви отримаєте цікаві ідеї, які стануть основою для подальшого розвитку. Однак не варто ухвалювати важливі рішення і починати щось нове - краще почекати кілька тижнів. Зверніть увагу на стосунки з друзями, уникайте конфліктів, щоб зберегти дружні зв'язки.

Козероги

Цього тижня ви відчуєте емоційний підйом, що допоможе вам рухатися до нових кар'єрних вершин. Однак будьте готові до змін - як до пропозицій, так і до можливої втрати позицій. Краще присвятити час самоаналізу і роботі над своїми цілями, ніж зациклюватися на зовнішніх обставинах.

Водолії

Тиждень змусить задуматися про ваш духовний та інтелектуальний розвиток. Можливі заплутані ситуації, пов'язані з документами або майбутніми планами. Це не найкращий час для різких змін - краще зосередитися на внутрішньому аналізі та постановці довгострокових цілей.

Риби

Цей тиждень принесе вам безліч викликів, які потребують швидкого реагування. Однак поспіх може призвести до помилок. Важливі питання, особливо ті, що стосуються фінансів, краще відкласти на майбутнє. Постарайтеся спокійно спостерігати за ситуацією, аналізувати те, що відбувається, і готуватися до майбутніх дій.