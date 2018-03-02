В случае необходимости количество Javelin для Украины может быть увеличено - нардеп

"Если говорить о количестве Javelin (которые поставит США Украине - ред.), то оно не является существенным, но есть демонстративным в том, что США практически перешли до начала поставок летального оружия в Украине. Это количество теперь может быть очень легко увеличено в десятки, сотни раз в случае ухудшения ситуации на фронте, или намерение РФ "побряцать" оружием", - подчеркнул А.Тетерук.

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Он добавил, что украинские военные уже прошли курс обучения по обращению с ПТРК Javelin и они смогут его использовать на Востоке Украины.

"Это оружие дается не для того, чтобы его хранили на складах. Наши военнослужащие уже прошли курс обучения - они умеют управлять этими ПТРК и использовать их", - резюмировал А.Тетерук.

Напомним, Соединенные Штаты Америки подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.