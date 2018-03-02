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В разі необхідності кількість Javelin для України може бути збільшена – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. В разі необхідності кількість ПТРК Javelin для України може бути збільшена в десятки разів. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат від фракції НФ Андрій Тетерук, передає кореспондент УНН.

“Якщо говорити про кількість Javelin (які поставить США Україні — ред.), то вона не є суттєвою, але є демонстративною в тому, що США практично перейшли до початку постачання летальної зброї до України. Ця кількість тепер може бути дуже легко збільшена в десятки, сотні разів у разі погіршення ситуації на фронті, або намірів РФ "побряцати" зброєю”, — підкреслив А.Тетерук.

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Він додав, що українські військові вже пройшли курс навчання щодо поводження з ПТРК Javelin і вони зможуть його використовувати на Сході України.

"Ця зброя дається не для того, щоб її зберігали на складах. Наші військовослужбовці вже пройшли курс навчання — вони вміють керувати цими ПТРК і використовувати їх", - резюмував А.Тетерук.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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