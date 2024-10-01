Вражеский удар по рынку в Херсоне: уже известно о шести раненых
Киев • УНН
В результате артиллерийского удара по рынку в центре Херсона погибли 6 человек, еще 6 получили ранения. Атака произошла около 9 часов утра.
В результате вражеского удара по рынку в центре Херсона сегодня утром известно о шести погибших и столько же раненых, сообщил во вторник председатель МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Информация на сейчас: в результате вражеского удара по рынку в центре Херсона 6 человек погибли и 6 получили ранения различной степени тяжести
Напомним,
Российские войска нанесли удар артиллерией по центру Херсона около 9 часов утра, ударили по остановке общественного транспорта.