Вражеский удар по Киеву: количество жертв возросло до трех

В результате ракетной атаки рф на Киев в пятницу утром по состоянию на 14:30 известно о трех погибших и 29 пострадавших, сообщает КМВА, пишет УНН.

По состоянию на 14:30 в Киеве, в результате ракетного удара: погибло 3 человека; пострадало 29 человек - говорится в сообщении КМВА.

В КМВА отметили, что данные могут еще уточняться.

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Сообщалось, что из-под завалов поврежденного в результате удара рф складского помещения в Шевченковском районе столицы достали еще одно тело.

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