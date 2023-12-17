Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Никополе

За текущую неделю ВСУ уничтожили более 7 тысяч оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили 7250 военнослужащих противника и более 300 единиц военной техники с 11 по 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Украины.