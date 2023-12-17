Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Никополе
Киев • УНН
Никополь был трижды атакован беспилотниками и дважды артиллерией, поврежден объект инфраструктуры. На данный момент о жертвах не сообщалось.
В результате вражеской атаки на Никополь 17 декабря в городе поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В течение дня оккупанты трижды атаковали Никополь дронами-камикадзе и дважды с использованием тяжелой артиллерии. Глава ОГА уточнил, что в результате атаки поврежден инфраструктурный объект. Обошлось без погибших и пострадавших.
Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Никополе
Никополь был трижды атакован беспилотниками и дважды артиллерией, поврежден объект инфраструктуры. На данный момент о жертвах не сообщалось.
Энергоатом и Westinghouse подписали соглашение о закупке реакторной установки для Хмельницкой АЭС
НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве первого в Европе реактора AP1000, который будет установлен на Хмельницкой АЭС. Он будет иметь наибольшую в Украине мощность - 1100 МВт.
Уничтожен взводный опорный пункт российских войск: ГУР подтвердил проникновение ДРГ на российскую территорию
В результате проникновения ДРГ на территорию россии был уничтожен опорный пункт российских войск. Это подтвердили в ГУР.
российский губернатор заявил, что украинская ДРГ проникла на территорию белгородской области
российские СМИ сообщают о бое с применением стрелкового оружия с украинскими диверсантами в белгородской области.
Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"
18 декабря польские перевозчики планируют провести акцию протеста на границе Ягодин-Дорогуск, требуя предоставления коммерческих разрешений украинским фирмам и приостановления выдачи новых лицензий с начала войны. Они могут протестовать до 8 марта, что повлияет на очереди из украинских грузовиков.
Знаковый грузинский режиссер Отар Иоселиани умер в Париже в возрасте 89 лет
Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер на 89-м году жизни во Франции, оставив после себя наследие из более 20 фильмов, среди которых и отмеченный наградами "Листопад". Он был критиком российской агрессии.
В КГГА прокомментировали, критическая ли ситуация на участке проседания грунта над перегоном закрытого тоннеля метро
Проседание грунта возле станции метро "Демеевская" произошло еще до закрытия части синей ветки, но эксперты не видят критических изменений и стабилизировали состояние почвы, продолжая укрепление и мониторинг.
За текущую неделю ВСУ уничтожили более 7 тысяч оккупантов
Вооруженные силы Украины уничтожили 7250 военнослужащих противника и более 300 единиц военной техники с 11 по 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Украины.
В Киеве над тоннелем синей ветки метро просел грунт: под землю сползают торговые павильоны
Под Голосеевской площадью в Киеве проседает земля и образуется пропасть, из-за чего ограничивается движение по дорогам и повреждена инфраструктура.
Атака на аэродром морозовск в ростовской области - совместная спецоперация СБУ и ВСУ - источник
Украинские беспилотники нанесли удар по российскому аэродрому в ростове, повредили бомбардировщики Су-34.