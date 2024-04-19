Вражеский обстрел Днепра: патрульные показали первые минуты после удара

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал первые минуты после ракетной атаки рф по Днепру, передает УНН.

Первые минуты после ракетной атаки на Днепр. Патрульные оперативно оказали домедицинскую помощь травмированному мужчине. После передали медикам - подписал видео Билошицкий.

Напомним

Днепропетровская область в ночь на 19 апреля была атакована российскими войсками, только за утро сбили 9 ракет, еще 2 - ночью, но есть и попадания. Известно о восьми погибших.

В Днепре в результате атаки рф пострадали 24 человека, повреждены 5 многоэтажек, два частных дома, три учебных заведения, рынок, гостиница, СТО, в Синельниковском районе - солнечная электростанция, предприятие, также там 7 человек ранены.