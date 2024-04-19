Вражеский обстрел Белополья на Сумщине: один из раненых скончался в больнице

В Сумской области 51-летний мужчина умер в больнице от тяжелых ранений в результате вражеского артиллерийского обстрела центра Белополья. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, 19 апреля 2024 года около 12:00 оккупанты из артиллерии обстреляли центр г. Белополье Сумского района. В результате атаки врага 51-летний мирный житель получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице - говорится в сообщении ОГП.

Также, как сообщается, ранены еще один мужчина и две женщины. Повреждены многоэтажка, легковые автомобили, магазины и аптека.

Под процессуальным руководством Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее УНН сообщал о трех раненых в результате обстрела рф центра Белополья.