На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
Вражеский обстрел Белополья на Сумщине: один из раненых скончался в больнице
В Днепровском районе сбили вражескую ракету Х-59
Вице-канцлер ФРГ Хабек пообещал Украине дальнейшую поддержку Германии
Для рф изготовление новых Ту-22МЗ сегодня фактически невозможная задача - ГУР
Шольц после визита в Китай видит "очень важный толчок" для дипломатии по Украине - СМИ
Конгресс США включил нефтяные санкции против Ирана в законопроект о помощи Украине - Reuters
Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра
Популярные
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22
Публикации
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
Вражеский обстрел Белополья на Сумщине: один из раненых скончался в больнице
Один из раненых мирных жителей умер в больнице после вражеского обстрела Белополья в Сумской области.
В Днепровском районе сбили вражескую ракету Х-59
Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Днепровском районе, защитив район от возможного поражения.
Вице-канцлер ФРГ Хабек пообещал Украине дальнейшую поддержку Германии
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверил Украину в надежной и длительной поддержке со стороны Германии.
Для рф изготовление новых Ту-22МЗ сегодня фактически невозможная задача - ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что производство Россией новых бомбардировщиков Ту-22М3 сегодня практически невозможно после того, как один из них был сбит на расстоянии 300 км во время выполнения боевого задания над Украиной.
Шольц после визита в Китай видит "очень важный толчок" для дипломатии по Украине - СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об "очень важном толчке" для дипломатии по Украине.
Конгресс США включил нефтяные санкции против Ирана в законопроект о помощи Украине - Reuters
Американские конгрессмены включили санкции в отношении экспорта иранской нефти в пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это может непосредственно повлиять на экспорт нефти из Ирана, если меры будут реализованы должным образом.
Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского
Гражданина Польши задержали по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
На бизнес-конференцию Mind Entrepreneur Summit 2024 пришли люди в костюмах гусей с лозунгом "Щипай меня - не трогай бизнес!" Их заметили в зале во время видеовыступления Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который известен своей противоречивой позицией по налогообложению малого бизнеса.
В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана
Французская полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в консульстве Ирана в Париже, имея при себе предмет, похожий на гранату, и взрывной жилет, хотя никаких взрывчатых веществ не было найдено.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра
Была обнаружена скоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.