Вражеский обстрел Белополья на Сумщине: один из раненых скончался в больнице

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  25298 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  58614 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  92860 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205573 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236205 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232544 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176224 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119510 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129662 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140091 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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Один из раненых мирных жителей умер в больнице после вражеского обстрела Белополья в Сумской области.

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В Днепровском районе сбили вражескую ракету Х-59

Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Днепровском районе, защитив район от возможного поражения.

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В Днепровском районе сбили вражескую ракету Х-59

Вице-канцлер ФРГ Хабек пообещал Украине дальнейшую поддержку Германии

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверил Украину в надежной и длительной поддержке со стороны Германии.

Война •   •  7404 просмотра
Вице-канцлер ФРГ Хабек пообещал Украине дальнейшую поддержку Германии

Для рф изготовление новых Ту-22МЗ сегодня фактически невозможная задача - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что производство Россией новых бомбардировщиков Ту-22М3 сегодня практически невозможно после того, как один из них был сбит на расстоянии 300 км во время выполнения боевого задания над Украиной.

Война •   •  5958 просмотра
Для рф изготовление новых Ту-22МЗ сегодня фактически невозможная задача - ГУР

Шольц после визита в Китай видит "очень важный толчок" для дипломатии по Украине - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об "очень важном толчке" для дипломатии по Украине.

Война •   •  6400 просмотра
Шольц после визита в Китай видит "очень важный толчок" для дипломатии по Украине - СМИ

Конгресс США включил нефтяные санкции против Ирана в законопроект о помощи Украине - Reuters

Американские конгрессмены включили санкции в отношении экспорта иранской нефти в пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это может непосредственно повлиять на экспорт нефти из Ирана, если меры будут реализованы должным образом.

политика •   •  6860 просмотра
Конгресс США включил нефтяные санкции против Ирана в законопроект о помощи Украине - Reuters

Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского

Гражданина Польши задержали по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

политика •   •  6894 просмотра
Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

На бизнес-конференцию Mind Entrepreneur Summit 2024 пришли люди в костюмах гусей с лозунгом "Щипай меня - не трогай бизнес!" Их заметили в зале во время видеовыступления Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который известен своей противоречивой позицией по налогообложению малого бизнеса.

Экономика •   •  25298 просмотра
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана

Французская полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в консульстве Ирана в Париже, имея при себе предмет, похожий на гранату, и взрывной жилет, хотя никаких взрывчатых веществ не было найдено.

Новости Мира •   •  6177 просмотра
В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана

Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

Была обнаружена скоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.

Общество •   •  8656 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра