Вражеский дрон атаковал автомобиль энергетиков на Днепропетровщине
Киев • УНН
На Днепропетровщине вражеский беспилотник атаковал автомобиль бригады ДТЭК во время восстановительных работ возле зоны боевых действий. Благодаря бдительности одного из энергетиков, который заметил дрон, никто из бригады не пострадал.
Вражеский беспилотник атаковал авто энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
По данным ДТЭК, энергетики выполняли восстановительные работы вблизи зоны боевых действий. Во время ремонта российский дрон попал в их автомобиль и взорвался.
"... один из энергетиков заблаговременно заметил дрон, поэтому они успели найти безопасное место и никто из ремонтной бригады не пострадал", - говорится в сообщении.
Оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков на Днепропетровщине30 сент. 2024, 13:17 • 12964 просмотра