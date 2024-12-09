Вражеский дрон атаковал автомобиль энергетиков на Днепропетровщине

Вражеский беспилотник атаковал авто энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Детали

По данным ДТЭК, энергетики выполняли восстановительные работы вблизи зоны боевых действий. Во время ремонта российский дрон попал в их автомобиль и взорвался.

"... один из энергетиков заблаговременно заметил дрон, поэтому они успели найти безопасное место и никто из ремонтной бригады не пострадал", - говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали дронами бригаду энергетиков на Днепропетровщине