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Вражеский беспилотник атаковал поселок на Херсонщине: есть пострадавшая

Вражеский беспилотник атаковал поселок на Херсонщине: есть пострадавшая

Киев  •  УНН

 • 3434 просмотра

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В поселке Инженерное в результате удара вражеского беспилотника ранена 24-летняя женщина. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра, она госпитализирована.

Террористы в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате чего есть раненые. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Сегодня около 20:00 вражеские войска нанесли удар беспилотником по поселку Инженерное. В результате атаки пострадала 24-летняя женщина.

По предварительной информации, пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь и проводят дополнительные обследования.

Напомним

В Херсоне оккупанты ударили управляемой авиабомбой в многоэтажку. Пострадали 13-летние близнецы и 47-летний мужчина, все получили минно-взрывные травмы. Позже спасатели обнаружили тело последней пропавшей без вести матери 13-летних близнецов, которые были ранены во время атаки.

Под завалами высотки в Херсоне найдена последняя из пропавших без вести после удара российских захватчиков20.02.25, 18:51 • 19103 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон

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