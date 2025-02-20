Вражеский беспилотник атаковал поселок на Херсонщине: есть пострадавшая
Киев • УНН
В поселке Инженерное в результате удара вражеского беспилотника ранена 24-летняя женщина. Пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра, она госпитализирована.
Террористы в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате чего есть раненые. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Сегодня около 20:00 вражеские войска нанесли удар беспилотником по поселку Инженерное. В результате атаки пострадала 24-летняя женщина.
По предварительной информации, пострадавшая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь и проводят дополнительные обследования.
Напомним
В Херсоне оккупанты ударили управляемой авиабомбой в многоэтажку. Пострадали 13-летние близнецы и 47-летний мужчина, все получили минно-взрывные травмы. Позже спасатели обнаружили тело последней пропавшей без вести матери 13-летних близнецов, которые были ранены во время атаки.
Под завалами высотки в Херсоне найдена последняя из пропавших без вести после удара российских захватчиков20.02.25, 18:51 • 19103 просмотра