Ворожий безпілотник атакував селище на Херсонщині: є постраждала
Київ • УНН
В селищі Інженерне внаслідок удару ворожого безпілотника поранено 24-річну жінку. Потерпіла отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна, її госпіталізовано.
Терористи вкотре обстріляли Херсонщину, у результаті чого є поранені. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Сьогодні близько 20:00 ворожі війська завдали удару безпілотником по селищу Інженерне. Внаслідок атаки постраждала 24-річна жінка.
За попередньою інформацією, потерпіла отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу та проводять додаткові обстеження.
Нагадаємо
У Херсоні окупанти вдарили керованою авіабомбою у багатоповерхівку. Постраждали 13-річні близнюки та 47-річний чоловік, усі отримали мінно-вибухові травми. Пізніше рятувальники виявили тіло останньої зниклої безвісти мати 13-річних близнюків, які були поранені під час атаки.
Під завалами висотки у Херсоні знайдено останню зі зниклих безвісти після удару російських загарбників 20.02.25, 18:51 • 34845 переглядiв