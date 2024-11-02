Вражеские войска из артиллерии обстреляли село в Донецкой области, погибли двое гражданских
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела села Иванополье погибли двое местных жителей 60 и 54 лет. Повреждены 4 частных дома, линии электропередач и газопровод.
российские военные из артиллерии обстреляли село Иванополье в Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
Два человека погибли в результате обстрела Иванополья Константиновской громады. Сегодня вечером село попало под огонь российской артиллерии. Погибли 60-летний мужчина и 54-летняя женщина,
Детали
Руководитель областной администрации отметил, что обстрелом также повреждены 4 частных дома, линия электропередач и газопровод.
Он также призвал жителей Константиновской громады, которая регулярно страдает от российских обстрелов, с просьбой своевременно эвакуироваться.
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