Войска рф атаковали Днепропетровскую область: 5 человек получили ранения, среди них дети
Киев • УНН
В Днепровском районе произошел взрыв в результате вражеской атаки, повреждена инфраструктура. Пять человек получили ранения, включая двух детей.
В Днепровском районе прогремел взрыв. По предварительной информации повреждена инфраструктура, известно о 5 раненых, среди которых двое детей. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
В Днепровском районе прогремел взрыв. Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей,
Сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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