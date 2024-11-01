Оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова: один правоохранитель погиб, еще 26 - ранены
Киев • УНН
В результате ракетного удара по месту дислокации полицейских в центре Харькова погиб полковник полиции. Ранены 26 правоохранителей и 4 гражданских лиц.
Оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами, один правоохранитель погиб, еще 26 полицейских - ранены. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает УНН.
"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами - в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - сообщил Выговский.
По его словам, погибший - полковник полиции Андрей Матвиенко.
"Выражаю искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги, чья жизнь оборвалась во время несения службы. Той самой полицейской службы в прифронтовом Харькове, ежедневно связанной с риском для жизни", - добавил глава Нацполиции.
Он пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
По словам главы Нацполиции, правоохранители работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян.
"Враг ответит за каждую потерю, за каждое преступление. Вся полицейская семья делает для этого все необходимое", - резюмировал он.
Ранее
В Харькове зафиксирован вражеский "прилет" в жилой частный дом. Пострадали также многоэтажки, информация о пострадавших устанавливается.
Предварительно, враг применил ракеты С-300. 1 ноября в 16:05 российские войска ударили по центру Харькова.