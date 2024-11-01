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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова: один правоохранитель погиб, еще 26 - ранены

Оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова: один правоохранитель погиб, еще 26 - ранены

Киев  •  УНН

17:19 • 6431 просмотра

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В результате ракетного удара по месту дислокации полицейских в центре Харькова погиб полковник полиции. Ранены 26 правоохранителей и 4 гражданских лиц.

Оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами, один правоохранитель погиб, еще 26 полицейских - ранены. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает УНН.

"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами - в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - сообщил Выговский.

По его словам, погибший - полковник полиции Андрей Матвиенко.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги, чья жизнь оборвалась во время несения службы. Той самой полицейской службы в прифронтовом Харькове, ежедневно связанной с риском для жизни", - добавил глава Нацполиции.

Он пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

По словам главы Нацполиции, правоохранители работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян.

"Враг ответит за каждую потерю, за каждое преступление. Вся полицейская семья делает для этого все необходимое", - резюмировал он.

Ранее

В Харькове зафиксирован вражеский "прилет" в жилой частный дом. Пострадали также многоэтажки, информация о пострадавших устанавливается.

Предварительно, враг применил ракеты С-300. 1 ноября в 16:05 российские войска ударили по центру Харькова. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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