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Утром оккупанты обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева

Утром оккупанты обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева

Киев • УНН

 • 133493 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевского ОВА Виталия Кима.

Цитата

"Утром, 7 августа, около 04:00 враг обстреливает промышленные предприятия в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Детали

По информации оперативного командования "Юг", в течение 6 августа Николаев в очередной раз обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган. Ориентировочно в 16:05 враг пытался уничтожить объекты промышленной инфраструктуры – жертв нет.

Ситуация в Николаевской области

Николаевский район:

Утром, 6 августа, в результате обстрелов с. Котлярево Шевченковской громады полностью разрушили жилой дом и хозяйственные сооружения, пострадавших нет.

В течение дня враг обстреливал населенные пункты Первомайской громады. Утром обстреляли открытые территории в окрестностях с. Константиновки, без жертв. Ориентировочно в 17:00 в результате обстрелов с. Новониколаевка был поврежден жилой дом, один человек получил ранения.

Также вчера в течение дня под вражескими обстрелами были села Лиманы и Лупарево Галицыновской громады. Попадания были преимущественно на открытых территориях за пределами населенных пунктов – загорелся сухостой, пострадавших нет.

Баштанский район:

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. В течение 6 августа обстрелам подвергся пгт Березнеговатое – один человек погиб, пять получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Продолжаются обстрелы за пределами населенных пунктов Широковской громады. Подробная информация уточняется.

Вознесенский район:

Ночью, 7 августа, ориентировочно в 02:12 обстрелам подверглось с. Таборовка Бужской громады– разрушены три жилых дома. По предварительной информации, без жертв.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

6 августа над Николаевской областью ВСУ уничтожили российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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