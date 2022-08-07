Вранці окупанти обстріляли промислові підприємства на околицях Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли промислові підприємства на околицях Миколаєва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Цитата
"Зранку, 7 серпня, близько 04:00 ворог обстрілює промислові підприємства на околицях міста. Попередьно без жерт та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За інформацією оперативного командування "Південь", протягом 6 серпня Миколаїв вкотре обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган. Орієнтовно о 16:05 ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури – жертв немає.
Ситуація у Миколаївській області
Миколаївський район:
Вранці, 6 серпня, внаслідок обстрілів с. Котляреве Шевченківської громади було повністю зруйновано житловий будинок та господарські споруди, постраждалих немає.
Протягом дня ворог обстрілював населені пункти Первомайської громади. Зранку обстріляли відкриті території на околицях с. Костянтинівки, без жертв. Орієнтовно о 17:00 внаслідок обстрілів с. Новомиколаївка було пошкоджено житловий будинок, одна людина дістала поранення.
Також вчора протягом дня під ворожими обстрілами були села Лимани та Лупареве Галицинівської громади. Влучання були переважно на відкритих територіях за межами населених пунктів – загорівся сухостій, постраждалих немає.
Баштанський район:
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом 6 серпня обстрілів зазнало смт Березнегувате – одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється.
Вознесенський район:
Вночі, 7 серпня, орієнтовно о 02:12 обстрілів зазнало с. Таборівка Бузької громади – зруйновано три житлові будинки. За попередньою інформацією, без жертв.
У Первомайському районі день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
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