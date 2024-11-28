Враг утром атаковал объекты Нафтогаза: что известно о последствиях

Российские войска совершили очередную атаку на объекты Группы Нафтогаз, в результате атаки никто не пострадал, предоставление услуг потребителям не нарушено, сообщили в компании, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром враг в очередной раз атаковал объекты Группы Нафтогаз. К счастью, никто не пострадал. Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам группы. Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий", - сообщили в группе Нафтогаз.

11-я массированная атака рф на энергосистему Украины: что происходит с электричеством