Враг утром атаковал объекты Нафтогаза: что известно о последствиях
Киев • УНН
Российские войска совершили очередное нападение на объекты Группы Нафтогаз. В результате атаки никто не пострадал, предоставление услуг потребителям не нарушено.
Российские войска совершили очередную атаку на объекты Группы Нафтогаз, в результате атаки никто не пострадал, предоставление услуг потребителям не нарушено, сообщили в компании, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром враг в очередной раз атаковал объекты Группы Нафтогаз. К счастью, никто не пострадал. Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам группы. Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий", - сообщили в группе Нафтогаз.
11-я массированная атака рф на энергосистему Украины: что происходит с электричеством28 нояб. 2024, 09:12 • 7855 просмотров