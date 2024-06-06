Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших

Три человека получили ранения в Харьковской области в результате вражеских обстрелов российских войск за прошедшие сутки. Враг открывал огонь, в частности по Купянску и поселках Бугаевка, Черкасские Тишки и пгт. Боровая. Об этом сообщил в четверг глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По данным Синегубова, россияне за прошедшие сутки обстреляли:

15:52 Чугуевский район, с. Бугаевка. В результате обстрела КАБ горела крыша дома. П острадали 2 женщины .

. 15: 05 Харьковский район, с. Черкасские Тишки. В результате обстрела повреждены 4 частных дома.



13: 56-17: 47 г. Купянск. В результате серии обстрелов из РСЗО повреждены частные дома. Травмирована женщина.



13:10 г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом.



11:37 Изюмский район, пгт Боровая. Пострадавших нет. Повреждены 5 частных домов.



Кроме того, накануне вечером в Изюме, как сообщается, мужчина получил травмы в результате подрыва взрывоопасного предмета.

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