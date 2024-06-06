Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  12853 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  113686 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  113024 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  116417 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  113661 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  91584 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  58974 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  58523 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  55358 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

4 июня 2024, 07:53  •  176581 просмотра

Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших

За минувшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов со стороны российских войск пострадали три человека. Сообщалось об обстрелах в Купянске, Бугаевке, Черкасских Тишках и Боровой.

Война •   •  2802 просмотра
Враг ударял по Харьковщине с РСЗО и КАБами: за сутки трое пострадавших

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

По словам эксперта, последние полгода польские политики активно использовали тему блокады границ с Украиной для коммуникации с электоратом перед выборами в Европарламент. Выборы пройдут 6-9 июня, а значит, по мнению эксперта, с понедельника протесты фермеров затихнут. Однако осенью перед президентскими выборами снова могут войти в активную фазу.

Экономика •   •  12310 просмотра
Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple

Рыночная стоимость Nvidia превысила 3 триллиона долларов, что позволило производителю чипов обогнать Apple.

Экономика •   •  2792 просмотра
Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple

В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Над Новомосковским районом Днепропетровской области сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  3156 просмотра
В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

Часть депутатов Винницкого облсовета, если не полностью прекращала общаться с Геннадием Мазуром, то существенно ограничила контакты с ним. Люди опасаются, что содержание их разговоров с коллегой может стать известно третьим лицам. Также максимально избегать Мазура стараются и его однопартийцы по "Батькивщине".

публикации •   •  19390 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. По информации от полиции, в результате столкновения погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, включая детей.

Общество •   •  4029 просмотра
В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из них 32 - на Покровском направлении, где украинские военнослужащие отразили многочисленные атаки российских оккупантов.

Война •   •  4670 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

Преимущественно сухая погода, местами грозы и до 32° тепла: прогноз на сегодня

6 июня на большей части территории Украины осадков не ожидается, только на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы; температура воздуха составит 12-32°C в зависимости от региона.

Общество •   •  4417 просмотра
Преимущественно сухая погода, местами грозы и до 32° тепла: прогноз на сегодня

россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших

В Никопольском районе Днепропетровской области вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, ранив четырех человек.

Война •   •  5941 просмотра
россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших

За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1300 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 515 000 человек.

Война •   •  11592 просмотра
За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих