Ворог вдаряв по Харківщині із РСЗВ та КАБами: за добу троє постраждалих
Київ • УНН
За минулу добу в Харківській області в результаті ворожих обстрілів з боку російських військ постраждали три людини. Повідомлялося про обстріли в Куп'янську, Бугаївці, Черкаських Тишках і Боровій.
Троє людей отримали поранення в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів російських військ минулої доби. Ворог відкривав вогонь, зокрема по . Куп’янську та селищах Бугаївка, Черкаські Тишки та смт. Борова. Про це повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За даними Синєгубова, росіяни минулої доби обстріляли:
- 15:52 Чугуївський район, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу КАБ горів дах будинку. Постраждали 2 жінки.
- 15:05 Харківський район, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки.
- 13:56 — 17:47 м. Куп’янськ. Внаслідок серії обстрілів із РСЗВ пошкоджені приватні будинки. Травмовано жінку.
- 13:10 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
- 11:37 Ізюмський район, смт Борова. Постраждалих немає. Пошкоджено 5 приватних будинків.
Крім того, напередодні ввечері в Ізюмі, як повідомляється, чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету.
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