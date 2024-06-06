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Ворог вдаряв по Харківщині із РСЗВ та КАБами: за добу троє постраждалих

Київ • УНН

 • 16671 перегляди

За минулу добу в Харківській області в результаті ворожих обстрілів з боку російських військ постраждали три людини. Повідомлялося про обстріли в Куп'янську, Бугаївці, Черкаських Тишках і Боровій.

Троє людей отримали поранення в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів російських військ минулої доби. Ворог відкривав вогонь, зокрема по  . Куп’янську та селищах Бугаївка, Черкаські Тишки та смт. Борова.  Про це повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.  

Деталі 

За даними Синєгубова, росіяни минулої доби обстріляли: 

  •  15:52 Чугуївський район, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу КАБ горів дах будинку. Постраждали 2 жінки
  • 15:05 Харківський район, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки.
  • 13:56 — 17:47 м. Куп’янськ. Внаслідок серії обстрілів із РСЗВ пошкоджені приватні будинки. Травмовано жінку
  •  13:10 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
  •  11:37 Ізюмський район, смт Борова. Постраждалих немає. Пошкоджено 5 приватних будинків.

Крім того, напередодні ввечері в Ізюмі, як повідомляється, чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету.

росіяни дроном поцілили в автобус на Дніпропетровщині, 4 постраждалих06.06.24, 08:22 • 16887 переглядiв

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