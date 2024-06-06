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росіяни дроном поцілили в автобус на Дніпропетровщині, 4 постраждалих

росіяни дроном поцілили в автобус на Дніпропетровщині, 4 постраждалих

Київ • УНН

 • 16887 перегляди

У Нікопольському районі Дніпропетровської області ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус, поранивши чотирьох осіб.

У Дніпропетровській області на Нікопольщині ворожий дрон поцілив у рейсовий автобус, постраждали чотири людини, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

Зі слів Лисака, на Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Увечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Вранці – знову прилітало по райцентру.

Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка

- написав Лисак у Telegram.

Також, з його слів, через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач.

росіяни знову здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину, поранено літнього чоловіка04.06.24, 14:55 • 19738 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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