росіяни знову здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину, поранено літнього чоловіка
Київ • УНН
В результаті ракетного обстрілу Криворіжжя Дніпропетровської області, де також був збитий ворожий безпілотник, був поранений 69-річний чоловік і пошкоджений приватний будинок.
Російські війська здійснили ракетну атаку на Криворіжжя у Дніпропетровській області, у результаті був поранений 69-річний чоловік і пошкоджений приватний будинок. Також у районі збито ворожий дрон. Про це повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджений приватний будинок
Також голова ОВА повідомив, що "у Криворізькому районі збили ворожий безпілотник".
Ранкова атака рф на Дніпро: пожежу ліквідували, попередньо, вже 8 поранених04.06.24, 10:33 • 19562 перегляди