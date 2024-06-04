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росіяни знову здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину, поранено літнього чоловіка

Київ • УНН

 • 19738 перегляди

В результаті ракетного обстрілу Криворіжжя Дніпропетровської області, де також був збитий ворожий безпілотник, був поранений 69-річний чоловік і пошкоджений приватний будинок.

Російські війська здійснили ракетну атаку на Криворіжжя у Дніпропетровській області, у результаті був поранений 69-річний чоловік і пошкоджений приватний будинок. Також у районі збито ворожий дрон. Про це повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав  69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджений приватний будинок

- написав Лисак у Telegram.

Також голова ОВА повідомив, що "у Криворізькому районі збили ворожий безпілотник".

Ранкова атака рф на Дніпро: пожежу ліквідували, попередньо, вже 8 поранених04.06.24, 10:33 • 19562 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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