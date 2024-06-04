россияне снова совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область, ранен пожилой мужчина

Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

Bank of America считает, что рост рынка полупроводников продолжится до середины 2026 года. Также Аналитики прогнозируют, что запасы чипов до тех пор не достигнут своего пика, - это обусловлено развитием искусственного интеллекта.