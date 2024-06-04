"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
россияне снова совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область, ранен пожилой мужчина
Около 60% предпринимателей имеют проблему с поиском квалифицированных работников - Минэкономики
Враг сейчас самый активный на Покровском направлении, там продолжаются 14 боев - Генштаб
Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno
Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок
Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA
На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов
Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех
На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка
Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру
Популярные
Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность
Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги
Публикации
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
россияне снова совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область, ранен пожилой мужчина
В результате ракетного обстрела Криворожья Днепропетровской области, где также был сбит вражеский беспилотник, был ранен 69-летний мужчина и поврежден частный дом.
Около 60% предпринимателей имеют проблему с поиском квалифицированных работников - Минэкономики
Согласно опросу Министерства экономики, 58% предприятий в Украине сталкиваются с проблемами поиска квалифицированного персонала, что указывает на нехватку квалифицированных работников на рынке труда.
Враг сейчас самый активный на Покровском направлении, там продолжаются 14 боев - Генштаб
Украинские военные отбили многочисленные атаки противника на нескольких фронтах, причем на Покровском направлении наблюдалась самая высокая интенсивность атак врага.
Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno
Оператор электросетей Украины "Укрэнерго" распорядился об аварийном отключении электроэнергии в Киеве из-за чрезмерного потребления.
Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок
Конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" собрал почти 1 тыс. заявок.
Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA
Bank of America считает, что рост рынка полупроводников продолжится до середины 2026 года. Также Аналитики прогнозируют, что запасы чипов до тех пор не достигнут своего пика, - это обусловлено развитием искусственного интеллекта.
На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов
Более 11 тыс. человек были эвакуированы из прифронтовых городов Харьковской области и временно размещены в общежитиях, еще 10 тыс. мест зарезервированы, чтобы можно было разместить эвакуированных.
Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех
Четыре человека получили ранения в результате российского обстрела села Белозерка в Херсонской области.
На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка
По данным британской разведки, российские войска добились незначительного прогресса на Авдеевско-Покровском направлении в Донецкой области, несмотря на интенсивные обстрелы и большие потери.
Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру
Враг продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, за сутки выпустив по району 30 управляемых авиабомб.