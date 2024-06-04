Утренняя атака рф на Днепр: пожар ликвидировали, предварительно, уже 8 раненых

По предварительной информации, в результате утренней вражеской атаки на Днепр ранения получили восемь человек, среди которых двое детей. Спасатели уже ликвидировали пожар, возникший из-за атаки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура города. В частных домах, многоэтажках и больнице выбиты окна. Полтора десятка автомобилей повреждены.

"Предварительно, 8 человек получили ранения, среди них 2 детей", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Ранее УНН сообщал, что в Днепре среди раненых в результате атаки рф - месячный мальчик и 17-летний юноша.