Ранкова атака рф на Дніпро: пожежу ліквідували, попередньо, вже 8 поранених
Київ • УНН
Вісім людей, у тому числі двоє дітей, отримали поранення в результаті ранкової атаки на Дніпро. Пожежа, викликана ударом, була ліквідована рятувальниками.
За попередньою інформацією, внаслідок ранкової ворожої атаки на Дніпро поранення отримали восьмеро людей, серед яких двоє дітей. Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла через атаку. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. У приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Півтора десятки автівок пошкоджені.
"Попередньо, 8 людей отримали поранення, серед них 2 дітей", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники ліквідували загорання.
Раніше УНН повідомляв, що у Дніпрі серед поранених внаслідок атаки рф - місячний хлопчик і 17-річний юнак.