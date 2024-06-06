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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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4 июня 2024, 07:53  •  176581 просмотра

россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших

В Никопольском районе Днепропетровской области вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, ранив четырех человек.

Война •   •  5941 просмотра
россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших

За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1300 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 515 000 человек.

Война •   •  11592 просмотра
За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих

Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв

Из-за вражеской атаки на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области возник пожар, но сообщений о жертвах не поступало. В настоящее время экстренные службы работают над тушением пожара.

Общество •   •  13673 просмотра
Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв

ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА

17 из 18 ударных беспилотников были сбиты в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях в ходе воздушного боя.

Война •   •  13179 просмотра
ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА

Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  12826 просмотра
Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области

Враг нанес удар по Донецкой области: ранены 6 гражданских и повреждены 13 домов

В Селидово Донецкой области в результате вражеского обстрела авиабомбами было ранено 6 мирных жителей и повреждено 13 жилых домов.

Общество •   •  13352 просмотра
Враг нанес удар по Донецкой области: ранены 6 гражданских и повреждены 13 домов

рф планирует направить военные корабли в Карибское море для проведения военно-морских учений

По словам высокопоставленного американского чиновника, рф планирует направить военные корабли в Карибский регион этим летом для проведения военно-морских учениях, возможно, посетив порты Кубы и Венесуэлы.

Новости Мира •   •  12844 просмотра
рф планирует направить военные корабли в Карибское море для проведения военно-морских учений

Оккупанты на захваченных землях распространяют пособие для военных комиссаров с целью призыва в армию

На временно оккупированной территории Запорожской области распространяется пособие для российских военных комиссаров, направленное на сокращение числа людей, уклоняющихся от призыва в российские военные формирования.

Война •   •  18863 просмотра
Оккупанты на захваченных землях распространяют пособие для военных комиссаров с целью призыва в армию

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

Именно шестого июня 1933 года обычный американский менеджер по продажам автомобилей Ричард Холлингсхед открыл первый в мире кинотеатр под открытым небом в своем родном городе Кадмен.

УНН Lite •   •  15250 просмотра
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что Украина дискриминирует нацменьшинства во время мобилизации, чтобы сорвать мобилизационную кампанию и разжечь внутреннюю вражду.

Война •   •  16776 просмотра
рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства