россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших

В Днепропетровской области на Никопольщине вражеский дрон попал в рейсовый автобус, пострадали четыре человека, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По словам Лысака, на Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе. Вечером страдали сам Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Утром - снова прилетало по райцентру.

Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали люди, которые находились внутри. Это мужчины 52, 65 и 73 лет. И 38-летняя женщина - написал Лысак в Telegram.

Также, по его словам, из-за атак оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побитый автобус. Уничтожен гараж, еще один - изувечен. Задело газопроводы и линии электропередач.

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