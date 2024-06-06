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россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших
В Никопольском районе Днепропетровской области вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, ранив четырех человек.
За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1300 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 515 000 человек.
Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв
Из-за вражеской атаки на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области возник пожар, но сообщений о жертвах не поступало. В настоящее время экстренные службы работают над тушением пожара.
ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА
17 из 18 ударных беспилотников были сбиты в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях в ходе воздушного боя.
Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Враг нанес удар по Донецкой области: ранены 6 гражданских и повреждены 13 домов
В Селидово Донецкой области в результате вражеского обстрела авиабомбами было ранено 6 мирных жителей и повреждено 13 жилых домов.
рф планирует направить военные корабли в Карибское море для проведения военно-морских учений
По словам высокопоставленного американского чиновника, рф планирует направить военные корабли в Карибский регион этим летом для проведения военно-морских учениях, возможно, посетив порты Кубы и Венесуэлы.
Оккупанты на захваченных землях распространяют пособие для военных комиссаров с целью призыва в армию
На временно оккупированной территории Запорожской области распространяется пособие для российских военных комиссаров, направленное на сокращение числа людей, уклоняющихся от призыва в российские военные формирования.
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине
Именно шестого июня 1933 года обычный американский менеджер по продажам автомобилей Ричард Холлингсхед открыл первый в мире кинотеатр под открытым небом в своем родном городе Кадмен.
рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства
Российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что Украина дискриминирует нацменьшинства во время мобилизации, чтобы сорвать мобилизационную кампанию и разжечь внутреннюю вражду.