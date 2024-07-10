Враг ударил по пригороду Херсона: спасатели, выехавшие на вызов, попали под повторный обстрел
Киев • УНН
Жилой дом в пригороде Херсона загорелся после обстрела, а спасатели, которые приехали тушить пожар, попали под повторный удар.
Оккупанты обстреляли пригород Херсона - спасатели попали под повторный удар, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, произошло это сегодня днем. После попадания боеприпаса вспыхнул жилой дом в пригороде Херсона.
россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший10 июля 2024, 09:59 • 23329 просмотров
"Пожарные приехали по вызову. Как только начали тушить пожар, враг коварно обстрелял тот же район. К счастью, из личного состава никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, пожар ликвидирован.
Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
Эксклюзив
Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари
Эксклюзив
С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
Эксклюзив
В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция
Эксклюзив
В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
Эксклюзив