россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший
Киев • УНН
В Херсонской области 57-летний мужчина погиб после того, как российские войска попали в жилой дом в селе Ингулец.
В Херсонской области 57-летний мужчина погиб после того, как российские войска попали в жилой дом в селе Ингулец, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Из-за российского обстрела села Ингулец погиб местный житель. Вражеский удар пришелся по одному из жилых домов", - сообщил Прокудин в Telegram.
По его словам, травмы, несовместимые с жизнью, получил 57-летний мужчина, который находился во дворе.
россияне попали по еще одному учебному заведению, есть погибший и раненые в Херсонской области10 июля 2024, 07:02 • 12500 просмотров
Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
Эксклюзив
Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари
Эксклюзив
С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
Эксклюзив
В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция
Эксклюзив
В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
Эксклюзив
В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
Эксклюзив
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив