россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший

В Херсонской области 57-летний мужчина погиб после того, как российские войска попали в жилой дом в селе Ингулец, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российского обстрела села Ингулец погиб местный житель. Вражеский удар пришелся по одному из жилых домов", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, травмы, несовместимые с жизнью, получил 57-летний мужчина, который находился во дворе.

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