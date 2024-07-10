В Херсонской области в результате вражеских ударов накануне погиб 1 человек, еще 4 получили ранения, враг попал в учебное заведение, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Днепровское, Кизомыс, Берислав, Станислав, Антоновка, Токаревка, Широкая Балка, Садовое, Тягинка, Золотая Балка, Ольговка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в учебное заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности в многоэтажку и 18 частных домов. Повреждены гаражное помещение и автомобиль.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения", - указал Прокудин в Telegram.

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