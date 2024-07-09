Киев • УНН
В результате российского артиллерийского удара в селе Кизомыс Херсонской области 9 июля погиб пожилой гражданский человек, что стало поводом для уголовного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.
В Херсонской области в результате артиллерийского удара российских войск в селе Кизомыс погиб мужчина, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
российские военные убили мужчину в селе Кизомыс. Под удар вражеской артиллерии попал пожилой местный житель, который находился на улице. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью
По данным Херсонской областной прокуратуры, военные армии рф из артиллерийского оружия обстреляли село Кизомыс Алешковского района 9 июля около 14:20.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Армия рф снова атакует Херсон: в городе прогремели несколько взрывов9 июля 2024, 11:57 • 16560 просмотров