В Херсонской области в результате артиллерийского удара российских войск в селе Кизомыс погиб мужчина, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российские военные убили мужчину в селе Кизомыс. Под удар вражеской артиллерии попал пожилой местный житель, который находился на улице. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью - сообщил Прокудин в Telegram.

По данным Херсонской областной прокуратуры, военные армии рф из артиллерийского оружия обстреляли село Кизомыс Алешковского района 9 июля около 14:20.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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