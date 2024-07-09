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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф снова атакует Херсон: в городе прогремели несколько взрывов

Армия рф снова атакует Херсон: в городе прогремели несколько взрывов

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 11:57  •  13790 просмотра

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В Херсоне прогремели взрывы, когда российская армия в очередной раз атаковала город с временно оккупированного левого берега в регионе.

В Херсоне прогремели взрывы, когда российская армия в очередной раз атаковала город с временно оккупированного левого берега в регионе, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

В Херсоне прогремели несколько взрывов! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места

- указал Мрочко в Telegram.

Херсон снова подвергся атаке врага: ранен мужчина9 июля 2024, 09:27 • 18895 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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