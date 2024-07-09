49-летний мужчина получил ранения в результате очередного обстрела российскими войсками Херсона, в связи с чем его госпитализировали, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Российские войска в очередной раз за день атакуют Херсон. В результате очередного вражеского обстрела пострадал 49-летний мужчина", - сообщили в ОВА в Telegram.

По данным ОВА, мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму, осколочное ранение голени и перелом нижней конечности.

Пострадавшего госпитализировали.

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