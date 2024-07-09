В Херсоне россияне дроном атаковали двух людей возле реки

Двое мужчин были ранены в результате удара российских войск беспилотником возле реки в Херсоне, они госпитализированы, сообщили во вторник в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"российская армия атаковала с беспилотника двух людей в Херсоне, которые находились вблизи реки. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали мужчины, 49 и 58 лет", - отметили в ОВА в Telegram.

Как указано, у них - взрывные травмы, а также ранения ног и живота. "Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин тем временем сообщил об "очередном неспокойном утре для Херсона".

"российские военные продолжают беспощадно обстреливать город. В результате атаки повреждены частные дома в Корабельном районе. В домах выбиты окна и стекла, изувечены заборы и крыши. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - написал Прокудин в Telegram.

В Херсонской области россияне попали в медицинское и учебное заведения, без пострадавших