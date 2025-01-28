Враг ударил по Купянску из РСЗО, ранен человек
Киев • УНН
В Купянске в результате обстрела из РСЗО ранен 66-летний мужчина. Оккупанты также атаковали село Пристин, повредив три дома и хозяйственные постройки.
28 января россияне обстреляли Купянск из РСЗО, один человек пострадал. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олега Синегубова, пишет УНН.
В результате обстрела из РСЗО по г. Купянск пострадал 66-летний мужчина. Госпитализирован в медицинское учреждение. Происшествие произошло около 16:30,
Также отмечается, что около 13:00 в с. Пристин оккупанты ударили двумя дронами и артиллерией. артпоилеты. Без пострадавших. Повреждены три дома и хозяйственные постройки.
Напомним
Российские войска атаковали Харьков и область дронами "Шахед" и "Герань-2". Пострадали четыре человека, включая ребенка, повреждены частные дома, автомобили и газовая труба.