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Враг ударил по Купянску из РСЗО, ранен человек

Враг ударил по Купянску из РСЗО, ранен человек

Киев  •  УНН

 • 5761 просмотра

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В Купянске в результате обстрела из РСЗО ранен 66-летний мужчина. Оккупанты также атаковали село Пристин, повредив три дома и хозяйственные постройки.

28 января россияне обстреляли Купянск из РСЗО, один человек пострадал. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олега Синегубова, пишет УНН.

В результате обстрела из РСЗО по г. Купянск пострадал 66-летний мужчина. Госпитализирован в медицинское учреждение. Происшествие произошло около 16:30,

- говорится в сообщении.
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Также отмечается, что около 13:00 в с. Пристин оккупанты ударили двумя дронами и артиллерией.  артпоилеты. Без пострадавших. Повреждены три дома и хозяйственные постройки.

Напомним

Российские войска атаковали Харьков и область дронами "Шахед" и "Герань-2". Пострадали четыре человека, включая ребенка, повреждены частные дома, автомобили и газовая труба.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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