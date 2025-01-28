Ворог вдарив по Куп’янську з РСЗВ, поранено людину

28 січня росіяни обстріляли Куп'янськ з РСЗВ, одна людина постраждала. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова, пише УНН.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ по м. Куп’янськ постраждав 66-річний чоловік. Госпіталізований до медичного закладу. Подія сталась близько 16:30, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що близько 13:00 у с. Пристін окупанти вдарили двома дронами та артилерією. артпоильоти. Без постраждалих. Пошкоджено три будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо

Російські війська атакували Харків та область дронами "Шахед" і "Герань-2". Постраждали четверо людей, включаючи дитину, пошкоджено приватні будинки, автомобілі та газову трубу.