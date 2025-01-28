Нічна атака рф дронами на Харківщину: постраждали четверо людей

Російські війська вночі атакували дронами Харків та два райони Харківської області, відомо про чотирьох постраждалих, серед яких - дитина, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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З його слів, ворог близько 00:35 вдарив по Новобаварському району Харкова дроном типу "Шахед", пошкодивши газову трубу і пʼять авто. "Дві людини отримали гості реакції на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчина", - зазначив Синєгубов.

О 03:07 у Київському районі Харкова, внаслідок збиття, на відкритій території було виявлено уламки БПЛА типу "Герань-2".

О 04:13 у Харківському районі - Роганській громаді внаслідок падіння БПЛА "Шахед" пошкоджені 4 приватні будинки. "Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи", - повідомив Синєгубов.

У той же час у селі Шестаковому в Чугуївському районі внаслідок влучання в землю БПЛА "Герань-2" горів зруйнований приватний будинок.

Минулої доби зафіксовано:

14:40, Куп'янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено складське приміщення цивільного підприємства.

13:45 Куп'янський р-н, село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка, госпіталізована.

09:50, Лозівський р-н, село Златопіль. Внаслідок збиття на відкритій території в полі було виявлено БПЛА типу "Шахед".

Дроновий удар по Харкову: серед постраждалих є дитина, фото наслідків