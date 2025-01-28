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Ночная атака рф дронами на Харьковщину: пострадали четыре человека

Ночная атака рф дронами на Харьковщину: пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

 • 1374 просмотра

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Российские войска атаковали Харьков и область дронами «Шахед» и «Герань-2». Пострадали четыре человека, включая ребенка, повреждены частные дома, автомобили и газовая труба.

Российские войска ночью атаковали дронами Харьков и два района Харьковской области, известно о четырех пострадавших, среди которых - ребенок, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, враг около 00:35 ударил по Новобаварскому району Харькова дроном типа «Шахед», повредив газовую трубу и пять авто. «Два человека получили гости реакции на стресс: 59-летняя женщина и 9-летняя девушка», - отметил Синегубов.

В 03:07 в Киевском районе Харькова, в результате сбивания, на открытой территории были обнаружены обломки БПЛА типа «Герань-2».

В 04:13 в Харьковском районе - Роганской громаде в результате падения БПЛА «Шахед» повреждены 4 частных дома. «Пострадали 2 человека: женщина 62 лет, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщил Синегубов.

В то же время в селе Шестаково в Чугуевском районе в результате попадания в землю БПЛА «Герань-2» горел разрушенный частный дом.

За прошедшие сутки зафиксировано:

  • 14:40, Купянский р-н, город Купянск. В результате падения FPV-дрона повреждено складское помещение гражданского предприятия.
  • 13:45 Купянский р-н, село Кондрашовка. В результате обстрела пострадала 61-летняя женщина, госпитализирована.
  • 09:50, Лозовской р-н, село Златополь. В результате сбития на открытой территории в поле был обнаружен БПЛА типа «Шахед».

Дроновый удар по Харькову: среди пострадавших есть ребенок, фото последствий28.01.25, 06:01 • 19847 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

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