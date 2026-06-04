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Враг совершил более 220 атак и запустил 6,1 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 998 просмотра

С начала суток произошло 224 боя, враг выпустил более 6 тысяч дронов. Оккупанты активно атаковали на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Враг совершил более 220 атак и запустил 6,1 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 224 боевых столкновения. Враг запустил более 6,1 тыс. дронов и сбросил 195 управляемых авиабомб. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Противник нанес 68 авиационных ударов, сбросил 195 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6188 дронов-камикадзе и совершил 2216 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Противник нанес три авиаудара, сбросив девять КАБ, совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Отрадного и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодезного. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону Купянска, Ковшаровки. 

На Лиманском направлении украинские воины отражали 18 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в направлении Шийковки, Лимана. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 11 попыток захватчиков идти вперед вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг предпринял две попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Юрковки.

Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Вольного.

На Покровском направлении враг совершил 33 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и в сторону населенных пунктов Вольное, Дорожное, Шевченко, Белицкое, Александровка, Сергеевка, Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до настоящего времени.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 63 оккупанта и 14 - ранено; уничтожено три единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, три склада боеприпасов и два укрытия личного состава врага. Повреждены четыре артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, 113 укрытий личного состава и три пункта управления БпЛА противника. Уничтожено или подавлено 246 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили шесть вражеских атак в районах Сичневого, Вороного и Тернового. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Воздвижевка, Святопетровка, Железнодорожное и в сторону Приволья, Нового Запорожья, Косовцево, Цветкового, Криничного, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

На фронте произошло 279 боев, 43 из них на Покровском направлении — Генштаб04.06.26, 09:28 • 2852 просмотра

Антонина Туманова

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