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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 07:09  •  7328 просмотра

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российские войска обстреляли жилые кварталы в центральном районе Херсона, повредив частные дома, к счастью обошлось без жертв.

российские войска снова атаковали Центральный район Херсона. Обстрелы жилых кварталов города состоялись ночью и утром, в результате чего пострадали кровли домов, стены и оконные стекла. К счастью, в результате атаки не было жертв. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

В очередной раз под ударом российских войск оказался Центральный район Херсона. Враг атаковал жилую застройку ночью и утром. В результате "прилетов" в домах горожан разбиты кровли, стены, выбиты стекла. К счастью, обошлось без пострадавших

- написал в своей телеграмме Прокудин.

Напомним

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, медицинское учреждение, магазин и транспортные средства, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона17 мая 2024, 03:08 • 18370 просмотров

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Ирина Колесник

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khersonХерсон
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