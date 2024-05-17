Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома
Киев • УНН
российские войска обстреляли жилые кварталы в центральном районе Херсона, повредив частные дома, к счастью обошлось без жертв.
российские войска снова атаковали Центральный район Херсона. Обстрелы жилых кварталов города состоялись ночью и утром, в результате чего пострадали кровли домов, стены и оконные стекла. К счастью, в результате атаки не было жертв. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
В очередной раз под ударом российских войск оказался Центральный район Херсона. Враг атаковал жилую застройку ночью и утром. В результате "прилетов" в домах горожан разбиты кровли, стены, выбиты стекла. К счастью, обошлось без пострадавших
Напомним
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, медицинское учреждение, магазин и транспортные средства, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона17 мая 2024, 03:08 • 18370 просмотров
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