Ворог знову атакував Херсон: пошкоджено приватні будинки
Київ • УНН
російські війська обстріляли житлові квартали в центральному районі Херсона, пошкодивши приватні будинки, на щастя обійшлося без жертв.
Російські війська знову атакували Центральний район Херсона. Обстріли житлових кварталів міста відбулися вночі та вранці, в результаті чого постраждали покрівлі будинків, стіни та віконні шибки. На щастя, внаслідок атаки не було жертв. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пише УНН.
Вкотре під ударом російських військ опинився Центральний район Херсона. Ворог атакував житлову забудову вночі та зранку. Внаслідок "прильотів" в оселях містян потрощені покрівлі, стіни, вибиті шибки. На щастя, обійшлося без потерпілих
Нагадаємо
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши будинки, медичний заклад, магазин і транспортні засоби, внаслідок чого 2 людей загинули і 6 отримали поранення.
Двоє цивільних отримали поранення внаслідок російського обстрілу житлового району Херсона17.05.24, 06:08 • 23229 переглядiв