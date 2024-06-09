Враг сегодня 15 раз ударил драконами по Днепропетровщине: есть повреждения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  224337 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  155986 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  158890 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  139320 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  101419 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  84265 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  82776 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114493 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112568 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114101 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Враг сегодня 15 раз ударил драконами по Днепропетровщине: есть повреждения

Враг сегодня 15 раз ударил драконами по Днепропетровщине: есть повреждения

  •  5428 просмотра
Sky News: Украина впервые ударила по рф с боевого самолета

Sky News: Украина впервые ударила по рф с боевого самолета

  •  7888 просмотра
Графики отключений света завтра будут действовать по всей Украине с 16:00 до 22:00

Графики отключений света завтра будут действовать по всей Украине с 16:00 до 22:00

  •  8415 просмотра
Удар рф по Харькову: враг попал между домами, без пострадавших

Удар рф по Харькову: враг попал между домами, без пострадавших

  •  10707 просмотра
Украину завтра накроют грозы и местами град - синоптики

Украину завтра накроют грозы и местами град - синоптики

  •  10219 просмотра
Пораженных вражеских самолетов могло быть два - Юсов об атаке на аэродром рф

Пораженных вражеских самолетов могло быть два - Юсов об атаке на аэродром рф

  •  12307 просмотра
Сначала будет, как минимум звено F-16 - начальник авиации

Сначала будет, как минимум звено F-16 - начальник авиации

  •  15726 просмотра
Освобождение заложников в Газе: появились новые подробности операции

Освобождение заложников в Газе: появились новые подробности операции

  •  13775 просмотра
Оккупанты ударили КАБом по Харькову: есть прилет в районе жилой застройки

Оккупанты ударили КАБом по Харькову: есть прилет в районе жилой застройки

  •  15172 просмотра
В Украине идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб

В Украине идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб

  •  17165 просмотра

Популярные

Президенты США и Франции поддержали использование прибыли от замороженных активов рф в пользу Украины

Президенты США и Франции поддержали использование прибыли от замороженных активов рф в пользу Украины

  •  41101 просмотра
Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

  •  90783 просмотра
Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

  •  97252 просмотра
СБУ, ГБР и КНИИСЭ: Кравченко рассказал об уровнях проверок фортификаций на Киевщине

СБУ, ГБР и КНИИСЭ: Кравченко рассказал об уровнях проверок фортификаций на Киевщине

  •  89985 просмотра
Чехия может помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

Чехия может помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

  •  81901 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

7 июня 2024, 13:30  •  181367 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

7 июня 2024, 12:40  •  181645 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

7 июня 2024, 12:00  •  224337 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  178308 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  183783 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  188314 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  188418 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  175312 просмотра

Враг сегодня 15 раз ударил драконами по Днепропетровщине: есть повреждения

Российская армия 15 раз нанесла удары по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью беспилотников-камикадзе, причинив вред объектам инфраструктуры, высотным зданиям, магазину и частным домам, но обошлось без жертв.

Война •   •  5428 просмотра
Враг сегодня 15 раз ударил драконами по Днепропетровщине: есть повреждения

Sky News: Украина впервые ударила по рф с боевого самолета

Украина поразила российский командный пункт под белгородом рф ракетой, выпущенной с украинского боевого самолета, что стало первым случаем, когда силы обороны поразили цель на территории россии с воздуха.

Война •   •  7888 просмотра
Sky News: Украина впервые ударила по рф с боевого самолета

Графики отключений света завтра будут действовать по всей Украине с 16:00 до 22:00

10 июня по всей Украине с 16:00 до 22:00 будут применены плановые отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в связи с увеличением потребления в начале рабочей недели.

Общество •   •  8415 просмотра
Графики отключений света завтра будут действовать по всей Украине с 16:00 до 22:00

Удар рф по Харькову: враг попал между домами, без пострадавших

Российский удар пришелся на открытую площадку между частными домами в Харькове, повредив дома и автомобили, но, по имеющимся данным, никто не пострадал.

Война •   •  10707 просмотра
Удар рф по Харькову: враг попал между домами, без пострадавших

Украину завтра накроют грозы и местами град - синоптики

10 июня в большинстве областей Украины ожидаются грозы, град и шквалистый ветер 15-20 м/с.

Общество •   •  10219 просмотра
Украину завтра накроют грозы и местами град - синоптики

Пораженных вражеских самолетов могло быть два - Юсов об атаке на аэродром рф

Украина провела успешную спецоперацию на аэродроме ахтубинск в астраханской области россии, потенциально поразив два истребителя Су-57.

Война •   •  12307 просмотра
Пораженных вражеских самолетов могло быть два - Юсов об атаке на аэродром рф

Сначала будет, как минимум звено F-16 - начальник авиации

Украина рассчитывает получить первую партию истребителей F-16 в этом году, сначала как минимум в составе звена (3-4 самолета), и планирует постепенно увеличивать количество пилотов и самолетов по мере поступления от стран-партнеров.

Война •   •  15726 просмотра
Сначала будет, как минимум звено F-16 - начальник авиации

Освобождение заложников в Газе: появились новые подробности операции

Израильский спецназ спас четырех заложников, удерживаемых ХАМАМОМ в Газе, после рейда, в результате которого, по данным ХАМАСа и медиков, погибли 274 палестинца, в том числе много женщин и детей.

Новости Мира •   •  13775 просмотра
Освобождение заложников в Газе: появились новые подробности операции

Оккупанты ударили КАБом по Харькову: есть прилет в районе жилой застройки

Российские оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Харькова, вызвав пожары и повреждения жилых домов.

Война •   •  15172 просмотра
Оккупанты ударили КАБом по Харькову: есть прилет в районе жилой застройки

В Украине идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб

Украина работает над переоснащением и созданием собственных корректируемых авиабомб на основе обычных свободнопадающих, и ожидается, что первые испытания начнутся через несколько недель.

Война •   •  17165 просмотра
В Украине идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб