Враг сегодня 15 раз ударил драконами по Днепропетровщине: есть повреждения

Армия рф сегодня, 9 июня, ударила 15 раз с помощью дронов по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без травмированных, в том есть повреждения, в частности, инфраструктурных объектов, многоэтажки и магазина. об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Как указал Лысак, россияне беспощадно били по Никопольщине целый день. В том обошлось без жертв и пострадавших.

15 раз ударили дронами-камикадзе. Дважды обстреляли из тяжелой артиллерии.

Среди поврежденного в самом Никополе два инфраструктурных объекта и столько же частных домов.

Вражескими ударами, по словам главы ОВА, задело также многоэтажку, хозяйственную постройку и линию электропередач.

Досталось и Красногригорьевской и Мировской общинам. Там разбиты продуктовый магазин, частный дом, гараж, хозяйственная постройка. А еще-6 солнечных панелей.

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